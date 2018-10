Anner ondernemer wint FD Gazellen Award met seksshop

Online erotiekshop EasyToys van ondernemer Eric Idema uit Annen heeft de FD Gazellen Award gewonnen als een van de snelstgroeiende bedrijven van Nederland.

Het bedrijf, dat is gevestigd in Veendam, is inmiddels actief in Nederland, Duitsland en België en Idema wil nu ook uitbreiden naar Frankrijk.Om genomineerd te kunnen worden voor de publieksprijs is er een aantal voorwaarden: het bedrijf moet een minimale omzet van 20 procent hebben over een periode van drie jaar en het jaar winstgevend afsluiten. Verder moet de omzet van het eerste jaar minimaal 25.000 euro zijn en er moet sprake zijn van een onafgebroken omzetgroei in de eerste drie jaar.Onlangs nog werd EasyToys genomineerd voor Deloitte Technoloy Fast 50, een top 50 voor de snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. Daarnaast veroverde de Anner ondernemer een plek in de Crossborder top 30.