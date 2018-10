Deel dit artikel:













Jonge dressuurtalenten doen ervaring op in Hippisch Centrum Exloo De prijsuitreiking dressuur pony's in Exloo (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe) Marjan Hooge uit Ees werd met Egotripper Texel vierde bij haar debuut bij de senioren (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Het Hippisch Centrum Exloo staat tot en met zondag in het teken van een internationale dressuurwedstrijd. Vandaag waren er wedstrijden voor ponyruiters. "Het is spannend om aan zo'n groot evenement mee te doen, maar ook heel gaaf. Ze leren er veel van", zegt instructrice Laily Barelds.

Geschreven door Steven Stegen

Barelds is vandaag naar Exloo gekomen om haar pupil Lisa Hamminga bij te staan. Lisa is net 16 geworden en is aangesloten bij de Laarwoudruiters in Zuidlaren. Ze rijdt niet alleen op hoog niveau dressuur, maar doet ook aan springen op internationaal niveau. "Die combinatie zie je op dit niveau niet veel, maar ik vind het gewoon leuk om allebei te doen. Dat geeft echt een kick", vertelt ze.



Haar opa Jan Adams is er bijna altijd bij als Lisa rijdt. Hij is erg trots op zijn kleindochter, al zag hij wel dat een prijs er vandaag niet in zat. "Het had allemaal iets vloeiender gekund", oordeelt hij. "Maar het is erg knap wat ze doet. Ze heeft vijf pony's waar ze wedstrijden mee rijdt en dan zit ze ook nog op het atheneum."



Sterk debuut Hooge

Vanavond was de Prix St. Georges voor paarden en daarin maakte Marjan Hooge uit Ees een knap debuut bij de senioren. De Drentse amazone behaalde met haar paard Egotripper Texel een knappe vierde plaats. Veronique Roerink uit Beilen werd met Flanell tweede.