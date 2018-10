Stervende patiënt trouwt binnen twee uur dankzij Twitteroproep WZA-arts

'In een ziekenhuis in Groningen heeft een man net te horen gekregen dat hij gaat sterven. Mogelijk vanavond al. De gemeente is al dicht. Wie kan helpen om hem te laten trouwen @gem_groningen.'

Met die tweet zet Sander de Hosson, longarts bij het WZA Ziekenhuis in Assen, iets in beweging waar hij twee uur later stil van wordt. Het is namelijk gelukt: de trouwerij heeft plaatsgevonden, meldt RTV Noord Bovenstaande oproep plaatste De Hosson een paar weken geleden op Twitter. Even later is het ook weer weg. Wat is hier gebeurd?In een blogpost met de naam 'Kracht van Twitter', die de longarts en schrijver deze week online zet, vertelt hij nu zijn verhaal. Zonder details over personen of locaties, maar wel over hoe het in zijn beleving is gegaan.De Groninger longarts vertelt dat hij iets voor half zeven 's avonds een bericht krijgt van een bekende collega in Groningen. Met die verpleegkundige regelde hij al eens eerder, net op tijd, een huwelijk voor een stervende patiënt.In het weblog vertelt de longarts hoe vanwege het tijdstip de mogelijkheden beperkt blijken. Zou de kracht van Twitter dan uitkomst kunnen bieden?Er is bericht uit het ziekenhuis: "Doe het. Doe het. De patiënt geeft nadrukkelijk toestemming." Daarna plaatst De Hosson de oproep op Twitter. Hij vertelt hoe het bericht zich binnen enkele minuten verspreidt en er hulp komt uit alle hoeken. "Ik kreeg zowel het telefoonnummer van een gemeenteraadslid als een wethouder."Hij ontvangt zelfs bericht van een trouwambtenaar 'aan de andere kant van het land': "Ik zit nu in de auto en kan er binnen twee uur zijn." De hulp wordt gewaardeerd, maar blijkt al niet meer nodig.De arts beschrijft dat onder andere de burgemeester, wethouder, gemeentesecretaris, een trouwambtenaar en een officier van justitie er binnen twee uur voor zorgen dat het huwelijk er komt. De verpleegkundige dient in alle haast als getuige."Ik heb geen flauw idee om wie het nu eigenlijk gaat en al die anderen vast ook niet", schrijft De Hosson als besluit. "Ik ben er stil van. Zovelen deden zomaar wat nodig was."