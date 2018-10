Deel dit artikel:













Debuut De Knegt in Oranje De Knegt (links) en Falke in het shirt van de nationale ploeg (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) Meer dan vijftig supporters uit Zwartemeer waren in Sittard aanwezig (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - René de Knegt van Hurry-Up heeft zijn debuut gemaakt voor Oranje. Samen met teamgenoot Tommie Falke maakte de goalie deel uit van de nationale ploeg die donderdagavond de jacht op een EK-ticket met succes opende. Een bus vol supporters van Hurry-Up was getuige van een 'Zwartemeerse slotfase'.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Oranje was in Sittard te sterk voor groepsgenoot Estland (35-25), waardoor de nationale ploeg de kwalificatiereeks start met een overwinning. In de slotminuten kwamen Falke en De Knegt binnen de lijnen. Tot blijdschap van een hoop fans uit Zwartemeer.



Op uitnodiging van de handbalbond reisde een bus met supporters van Hurry-Up af naar Zuid-Limburg. Tommie Falke speelde zeven minuten en kwam daarin niet tot schot. Drie minuten voor het eindsignaal debuteerde De Knegt, onder luid applaus, in de nationale ploeg.



Euforisch gevoel

"Je kijkt de hele week naar het moment uit dat je in het veld mag komen", is debutant De Knegt opgewekt na de zege. "Op het moment dat je het veld in komt krijg je een euforisch gevoel. Zeker omdat zoveel mensen van Hurry-Up aanwezig zijn je te ondersteunen."



"Ik ben er nu bij door blessures. Dat is voor mij een kans", is de Zuid-Hollander eerlijk over de mogelijkheden. "Ik heb deze wedstrijd niet lang kunnen laten zien wat ik kan, maar op de training is het goed gegaan. Wie weet kan ik in de toekomst vaker aansluiten."



Riga

Op zondagmiddag speelt Nederland het tweede pouleduel in en tegen Letland. Vrijdag stappen Falke en De Knegt met de nationale ploeg op het vliegtuig naar hoofdstad Riga.