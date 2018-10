Luchtverkeersleiders Groningen Airport Eelde verhuizen naar Schiphol

Groningen Airport Eelde raakt de luchtverkeersleiders kwijt. De verwachting is dat na 2021 het inkomende en uitgaande vliegverkeer op afstand geregeld wordt vanaf Schiphol Oost.

Dat gebeurt met een zogenaamde remote tower. Luchtverkeersleiders kijken op afstand mee op grote schermen en kunnen daarmee vliegtuigen begeleiden. Bovenop de verkeerstoren van de Drentse luchthaven worden camera's geplaatst. Dit systeem wordt inmiddels in landen als Zweden ingezet.Het systeem ( video ) laat zulke scherpe beelden zien, dat de luchtverkeersleiders niet meer actief aanwezig hoeven te zijn op Eelde. Op afstand kunnen ze ook inzoomen op wat er gebeurt op de luchthaven. In 2016 deed Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een proef op Groningen Airport Eelde. Destijds werden vliegtuigen, zonder dat piloten dat wisten vanaf Schiphol begeleid. Toen nog wel met luchtverkeersleiders in de toren van Eelde voor het geval het systeem niet zou werken. De proef maakte onderdeel uit van een Europees onderzoek naar de remote tower.De proef destijds is volgens LVNL geslaagd en inzetbaar op een kleine luchthaven als Eelde. Ook voor Maastricht Aachen Airport wordt de luchtverkeersleiding straks vanaf Schiphol geregeld. Daarmee worden ook kosten bespaard. Kosten die nu nog door alle luchthavens in Nederland gezamenlijk worden gedeeld. Op Eelde zijn deze kosten vanwege het lage aantal vluchten veel hoger dan op Schiphol. Schiphol wil niet meer opdraaien voor die kosten. Volgens LVNL is het op afstand regelen van het vliegverkeer niet gevaarlijk. Het systeem voldoet aan alle eisen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moet nog wel goedkeuring geven. Daarnaast moet worden gekeken naar wet- en regelgeving. Die moet worden aangepast om begeleiding van vliegverkeer op afstand mogelijk te maken. Met hulp van Europese subsidies wordt het nieuwe systeem straks gebouwd.