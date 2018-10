Wintertijd: tijd voor de winterjas

Komend weekend gaat de klok een uur terug naar wintertijd. Het is dan ook tijd voor een winterjas, want de temperatuur gaat flink naar beneden. Dat komt door koude lucht uit de poolstreken die dit weekend over Drenthe uitstroomt.

Deze arctische lucht wordt morgen met een noordelijke wind aangevoerd. Later op de dag ruimt de wind naar het noordoosten en daardoor blijft de temperatuur steken op maximaal 10 graden. Het weer oogt vriendelijk, want er zijn perioden met zon afgewisseld met 'Hollandse stapelwolken', er zijn droge perioden en er valt in de middag een enkele bui.In de nacht naar zondag wordt de klok een uur teruggezet. RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag raadt mensen aan lekker uit te slapen, want buiten is het guur. Het is dan helder en koud met minima rond 2 graden, op beschutte plekken kan het kwik op klomphoogte zelfs even onder nul duiken.Zondagochtend is het vrij zonnig en bij een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten liggen de gevoelstemperaturen onder het vriespunt. 's Middags wordt het hooguit 8 graden en gaat de zon geleidelijk schuil achter de hoge bewolking. Lekker naar buiten? Een paraplu hoeft niet mee, want het blijft de hele dag droog.Ook na het weekend blijft het nog een paar dagen koud, daarna gaan de middagtemperaturen weer oplopen naar 12 tot 13 graden.