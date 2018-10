Herbert Dijkstra: Tom Dumoulin hoeft niet te schrikken van het Tour-parcours

NOS-commentator Herbert Dijkstra uit Vries spreekt van een ontzettend zwaar Tour de France-parcours van volgend jaar, maar wel een parcours waar Tom Dumoulin niet van hoeft te schrikken.

De Tour de France van 2019 voert het peloton eerst over de Pyreneeën en in de derde week over de Alpen. "Wat opvalt is dat er veel aankomsten bergop zijn, maar ook boven de 2.000 meter. Dat maakt het wel extreem zwaar. Drie keer is de finish boven op een top van meer dan twee kilometer. Het is een Tour voor de klimmers", aldus Dijkstra die afgelopen zomer voor de 25ste keer namens de NOS verslag deed van de bekendste ronde ter wereld.De 106e editie van de Ronde van Frankrijk telt een recordaantal van dertig bergen van tweede, eerste en buitencategorie, vier meer dan vorig jaar. En slechts één individuele rit tegen de klok: een tijdrit van 27 kilometer in Pau. Volgens Dijkstra hoeft dat Dumoulin niet te belemmeren om een gooi te doen naar de gele trui."Afgelopen Tour was eigenlijk ook een ronde voor klimmers, werd van tevoren gezegd. En toch werd hij tweede in het eindklassement. Het is een man die alles kan. Er zit een enorme motor in. Ik denk ook niet dat hij hiervan hoeft te schrikken. Hij is natuurlijk wel wereldtop als het gaat om tijdrijden, dus ik denk dat hij liever had gewild dat er meer tijdritkilometers in zaten dan die 27."Dumoulin noemt het eveneens een zwaar parcours. "Ik had liever meer individuele tijdritkilometers gezien, dus het is geen ideaal parcours voor mij. Maar dat was de Tour van dit jaar eigenlijk ook niet." De Limburger heeft eerder al te kennen gegeven dat hij volgend jaar graag de Tour de France wil rijden. "De keuze is nog niet gemaakt, maar ik wil graag en de ploeg wil graag dat ik naar de Tour ga.''De NOS-commentator denkt niet dat het zware parcours hem gaat tegenhouden om te starten. "Het is officieel nog onzeker, maar met zijn optreden van dit jaar in de Tour is het eigenlijk wel zeker dat-ie weer gaat starten."Het gevarieerde routeschema, dat gisteren in Parijs werd gepresenteerd, is nodig volgens Dijkstra. Naast de individuele tijdrit telt de Tour van 2019 in totaal 3.460 kilometer, verdeeld over zeven vlakke etappes, vijf heuvelachtige ritten, zeven serieuze bergetappes en een ploegentijdrit. Er zijn als gewoonlijk twee rustdagen."Het levert sowieso spektakel op. De Tour moet mee in de trends. Er wordt wel eens gezegd: goh de Ronde van Italië of Ronde van Spanje is misschien wel spannender dan de Tour. Daar zitten soms hele gekke etappes in, zelfs over onverharde wegen. De Tour moet ook iets doen om het spannend te maken in al die etappes en dit staat wel garant voor spektakel. Dat kan niet anders", besluit Dijkstra.