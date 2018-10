''t Het nog nooit zo donker west' in onze provincie

De provincie Drenthe is de donkerste provincie van het land. De blijkt uit meetgegevens van een satelliet die de afgelopen zes jaar het licht van reclame, straatlantarens en snelwegverlichting mat.

De samenwerkende milieufederaties hadden opdracht gegeven voor het onderzoek , dat is gepresenteerd aan de vooravond van de Nacht van de Nacht . Die is morgen en heeft als motto 'Laat het donker donker'.De noordelijke provincies doen het qua lichtuitstoot het best: de steden in Drenthe (10,5 Watt per vierkante meter per boogseconde), Groningen (11,9 Watt) en Friesland (12,1 Watt) zijn het donkerst van het land. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de lichtuitstoot in onze provincie afgelopen jaar met 1,7 procent steeg.Emmen is in onze provincie de stad met de minste lichtvervuiling. Daar werd 9 Watt per vierkante meter per boogseconde uitgestraald. Landelijk gezien moet de vlinderstad alleen Stadskanaal (7 Watt) voor zich dulden. Assen (10 Watt) staat op de derde plaats van steden met de minste lichtvervuiling. Hoogeveen en Meppel zijn lichter met een gemiddelde van 12 Watt per vierkante meter per boogseconde.De steden met de meeste lichtvervuiling zijn Delft (48 Watt), Amsterdam (40 Watt) en Rotterdam (36 Watt). Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld en werd afgelopen honderd jaar zo'n 125 keer lichter, zeggen de onderzoekers.Door het hele land vinden morgen in het donker honderden evenementen plaats, doven honderden bedrijven en gemeenten de lichten van gebouwen en gaat reclameverlichting uit. Met het ingaan van de wintertijd duurt de nacht een uur langer, en de Natuur- en Milieufederaties grijpen die gelegenheid aan om de mensen bewust te maken van het belang van de duisternis.