Automobiliste parkeert auto in fontein Raadhuisplein Emmen Automobiliste parkeert auto in fontein (foto: A. Engel)

Een automobiliste heeft vanochtend haar auto geparkeerd in de fontein op het Raadhuisplein in Emmen.

Hoe de bestuurster daar met haar auto terecht is gekomen is een raadsel. Mogelijk heeft ze door de regen de scheiding tussen de fontein en het plein over het hoofd gezien.



Het Raadhuisplein is verboden voor auto's. Bij het gemeentehuis is wel parkeergelegenheid voor invaliden.



De auto is uit het water gehaald door een bergingsbedrijf. De automobiliste kwam met de schrik vrij.