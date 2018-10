Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Freriks in voorselectie EK Cirkelspeelster Merel Freriks mag hopen op het eindtoernooi in Frankrijk (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Merel Freriks uit Borger zit in de voorselectie van Oranje. Tussen 1 en 16 december speelt de nationale ploeg het EK in Frankrijk.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Freriks - die in 2017 E&O inruilde voor Bundesliga-club HSG Bensheim/Auerbach - maakt onderdeel uit van een groep van twaalf speelsters, waaruit bondscoach Helle Thomsen zes internationals uitpikt om mee te nemen naar het EK.



De 20-jarige cirkelspeelster is in de race voor een plekje op de lijnpositie. Positiecollega Danick Snelder is samen met negen andere internationals al zeker van deelname aan het EK. Anouk Nieuwenweg uit Emmen mocht zich evenals Freriks eind september melden bij de nationale ploeg, maar maakt geen deel uit van de voorselectie voor de eindronde.



Hongarije

Op 19 november komt de groep samen in Arnhem. Twee dagen later staat het oefenduel tegen Angola op het programma. Op 1 december opent Oranje het Europees kampioenschap tegen groepsgenoot Hongarije.