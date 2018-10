Deel dit artikel:













Voor 5 cent per uur staat je fiets voortaan veilig in een kluis De fietskluizen in Borger (foto: Provincie Drenthe)

In Borger, Gieten en Peize kunnen reizigers vanaf nu hun fiets stallen in fietskluizen. De kluizen staan op zogeheten hubs, de vervoersknooppunten in Drenthe en Groningen.

Reizigers kunnen hun fiets kwijt voor 5 cent per uur, met een maximum van 75 cent per dag. Ze kunnen de kluizen reserveren, bedienen en betalen met een app. Vanaf 2019 is het ook mogelijk om een maandabonnement af te sluiten.



"Op dit moment zijn er als proef kluizen geplaatst op de hub Borger, Gieten en in Peize. Mocht deze pilot een succes zijn, dan komen er op meer plaatsen in Drenthe fietskluizen", laat de provincie weten.