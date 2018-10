Deel dit artikel:













Gerben Jorritsma: Het moet dit jaar gebeuren Gerben Jorritsma: Het moet dit jaar gebeuren en daar doe ik alles voor (foto: ANP/Jerry Lampen)

SCHAATSEN - Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Gerben Jorritsma uit Diever. Hij is inmiddels 25 jaar en heeft twee matige seizoenen achter de rug. Daarom moest hij vertrekken bij Lotto NL Jumbo. Bij Team Reggeborgh, de ploeg van oud-Olympisch kampioen Gerard van Velde, krijgt hij nu de kans om z'n carrière weer op de rit te krijgen.

Geschreven door Karin Mulder

"Je krijgt er hoe dan ook een tik van mee als je heel lang slecht rijdt. Maar de clou is om positief te blijven", zegt Jorritsma. "Je maakt keuzes in hoe je traint. Misschien heb ik teveel de lange afstand getraind, waardoor m'n sprint wat wegebte. Ook had ik wat problemen met m'n materiaal. Ik hoop dat ik nu de goede weg heb gekozen. Tijdens de plaatsingswedstrijd gaan we zien of het echt z'n vruchten afwerpt."



'Aan eigenwaarde geen gebrek'

In 2015 was Jorritsma de revelatie van het seizoen. Hij won op het snelle ijs van Salt Lake City de wereldbekerwedstrijd op de 1.000 meter. Maar de laatste twee seizoenen kwam hij niet meer in de buurt van die prestatie. Maar volgens Van Velde heeft zijn zelfvertrouwen er weinig onder geleden. "Hij vindt zichzelf wel heel goed", zegt hij lachend. "Hij heeft aan eigenwaarde geen gebrek. Maar daar hou ik ook wel van. En verder wil hij altijd wel trainen. Dat zijn twee goede eigenschappen voor een sporter."



'Alles moet harder'

Van Velde heeft wel een vermoeden waar het aan schort bij Jorritsma, maar wil zich daarover niet uitspreken. Schaatstechnisch is er nog wel heel wat winst te behalen. "Ik vind hem gewoon heel vaak niet diep genoeg zitten. En als sprinter heb je de maximale bewegingsuitslag nodig, dus daar is heel wat winst te behalen. Ook moet hij betere lijnen rijden in de bochten. De openingen moeten harder. Eigenlijk moet alles harder", verklaart Van Velde.



'Het moet dit jaar gebeuren'

Jorritsma is nu ondermeer ploeggenoot van de gebroeders Mulder en Kai Verbij. Allemaal sprinters die met Olympisch of wereldgoud behangen zijn. Sinds vorige week hebben ze met investeringsmaatschappij Reggeborgh ook eindelijk een nieuwe hoofdsponsor en dus ligt de weg open voor een wederopstanding bij Jorritsma. Want het is nu of nooit. "Het moet dit jaar gebeuren. En daar doen we alles voor", besluit Jorritsma.