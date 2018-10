Deel dit artikel:













Kinderen van NSB'ers willen ook erkenning en excuses van Nederlandse overheid De ouders van Jantje Bonthond uit Norg waren lid van de NSB (foto: RTV Drenthe)

De Stichting Werkgroep Herkenning vraagt excuses van de Nederlandse regering voor de mishandeling van 'moffenmeiden' na de Tweede Wereldoorlog. Maar ook kinderen van NSB'ers verdienen excuses, vindt die groep.

Na de bevrijding worden in Nederland vrouwen en meisjes die een relatie hadden met een Duitse militair ernstig vernederd, verkracht en vastgezet. Maar ook Nederlanders die zich in de oorlog aansloten bij de NSB krijgen het na de bevrijding zwaar te verduren.



Rechteloosheid

Erkenning is ook voor hen belangrijk, zegt Jantje Bonthond uit Norg. Haar beide ouders waren NSB'er. "Er is toen veel getolereerd door de Nederlandse regering. Na de oorlog kon alles, er was een soort rechteloosheid en er werd voor eigen rechter gespeeld. Door de regering werd niet ingegrepen, die liet het gebeuren".



Bang vogeltje

Bonthond wordt in 1941 geboren. Na de oorlog worden haar ouders in een kamp gezet en wordt zij opgevangen door een tante. Na een jaar of vijf komen haar ouders weer thuis, maar over wat er is gebeurd tijdens hun gevangenschap wordt niet gesproken. Pas als haar moeder jaren later in het ziekenhuis ligt, komen de verhalen. "Als mijn zus en ik dan op bezoek kwamen, dan lag ze in bed als een bang vogeltje", vertelt Bonthond emotioneel.



"Dan zei ze bijvoorbeeld: 'Pas op, die bewaakster is fout, maar die bewaakster die helpt je wel'. Dat betekent voor mij dat ze daar haar hele leven mee in haar hoofd heeft gezeten en het nooit ge-uit heeft. In die tijd kwamen ook de verhalen naar boven dat ze mishandeld is, geslagen is. En er zijn meer dingen gebeurd, maar die ga ik niet vertellen."



Nog steeds 'dochter van'

Vandaag de dag wordt Bonthond nog steeds als dochter van NSB'ers gezien. Zo is er een vriendin die de vriendschap verbreekt als ze achter het verleden van Bonthonds ouders komt. Excuses van de overheid zijn belangrijk, maar die lossen niet alles op. "Daarvoor moet je met elkaar de dialoog aangaan", aldus Bonthond.