Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drentse export groeit met bijna 11 procent Drents MKB exporteert meer (foto: RTV drenthe)

De export van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Drenthe is vorig jaar met 10,8 procent gestegen.

De exportwaarde ven het Drentse MKB groeide van 4,1 miljard euro in 2016 naar 4,5 miljard euro in 2017. Ook het aantal bedrijven in Drenthe dat exporteert nam toe.



De exportgroei komt voornamelijk voort uit de toename van export naar Duitsland (+241 miljoen euro), België (+114 miljoen) en de Verenigde Staten (+99 miljoen).