Ondernemen in Drenthe: Fietsenfabriek Azor moet ruimte creëren

Eigenaar Jan Rijkeboer van Azor Fietsen uit Hoogeveen had misschien wel rijk kunnen zijn van de ideeën die hij doorvoerde in zijn fietsontwerpen. Maar daar is het de ondernemer niet om te doen. Kwaliteit leveren, dat is wat hij wil.

Azor maakt zo'n 10.000 fietsen en bakfietsen per jaar in de fabriek in Hoogeveen. Rijkeboer en zijn medewerkers bedachten de elektrische fiets met accu onder de bagagedrager. Eigenlijk wilde hij, net zoals bij de ION-fietsen van de grote merken, de accu's in het frame verwerken. Maar daar gaven de fietsenproducenten geen toestemming voor. Nu heeft bijna elk merk de accu onder de bagagedrager.Maar de nuchtere ondernemer is een techneut pur sang en loopt al weer met nieuwe ideeën rond. Er wordt gebouwd aan een online tool op de website om zelf je fiets samen te stellen. Kleur, materiaal, elektrisch of niet, het maakt niet uit. En dan is er ook nog een fiets op waterstof. Een collega-ondernemer in Hoogeveen heeft een module die wordt geplaatst op de fiets. Rijkeboer: "We vinden dat een leuk project en hebben de fiets geleverd. Nu moet het allemaal nog passen." Waterstof levert dan de energie voor de accu's.Azor heeft tekort aan ruimte. Het bedrijf gaat fors uitbreiden aan de Marconistraat. Zo is Rijkeboer inmiddels eigenaar van een paar omliggende panden. "We zijn gewoon uit ons jasje gegroeid en hebben meer ruimte nodig." Rijkeboer is te gast in Ondernemen in Drenthe.Voorzitter Albert Bruins Slot van de Raad van Bestuur van het Drenthe College is er van overtuigd dat de nieuwe Energy College in Drenthe, Groningen en Friesland gaat zorgen voor meer studenten in de techniek. Bruins Slot, bedenker van het project, zocht contact met de mbo-opleidingen in de noordelijke provincies voor een samenwerkingsverband. Er is een groot tekort aan technisch geschoolde medewerkers."We hebben te maken met de overgang van fossiele naar duurzame energie. Daar hebben we veel geschoolde arbeidskrachten voor nodig. Die zijn er nu niet", zegt Bruins Slot. Zo'n 3.400 nieuwe vakmensen moet het nieuwe college de komende jaren opleiden. "En dan gaat het ook om omscholing van personeel." Budget is er inmiddels ook. De onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en overheden betalen samen mee aan het project.Johan Debbenhof uit Hoogeveen heeft zich aangesloten bij de Ondernemersfabriek. Een plek waar startende ondernemers met hun idee terecht kunnen en hulp krijgen om de volgende stap te zetten. Debbenhof helpt ondernemers bij het gebruik van hun Linkedin profiel. Een sociaal netwerk waar veel ondernemers op actief zijn. "Je zet je profiel in als manier om je boodschap te verkondigen. Dat doe je via je klant. Op die manier genereer je meer aandacht." Debbenhof vertelt er over in Ondernemen in Drenthe.