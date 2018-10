Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Marjan Hooge: Heel gaaf om tussen de grote namen te rijden Marjan Hooge: Heel gaaf om tussen de grote namen te rijden (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Een succesvol debuut voor dressuuramazone Marjan Hooge (21) uit Ees. Tijdens internationale dressuurwedstrijden in het Hippisch Centrum in Exloo reed ze gisteravond met haar paard Egotripper Texel naar de vierde plaats in de Prix St Georges. Het was haar eerste wedstrijd tussen de senioren.

Geschreven door Karin Mulder

"Het ging heel fijn, daar had ik van tevoren voor getekend. Ik vond het heel gaaf omdat ik nu echt voor de eerste keer tussen de grote namen reed als jong meisje. Egotripper liet zich echt van z'n goede kant zien. En het is extra mooi dat het, in Exloo, op de thuisbasis gebeurt", verklaart Hooge.



Paardenvirus

Het paardenvirus zat er al vroeg in volgens moeder Harma. "Toen ze anderhalf was ging ze altijd al mee naar de lessen van haar broer en zus. En ze ging niet slapen voordat ze op de pony had gezeten. Als ik het een keer te druk had en ik dacht: het hoeft vandaag niet, dan ging ze écht niet slapen."



Nummer één op wereldranglijst

Het meest succesvol was ze tot nu toe met haar paard Fulltime. Met hem won ze zowel bij het EK van 2014 als het EK van 2015 zilver met het landenteam. "Op dat moment reed ik het hoogste wat er was en was ik de nummer één op de wereldranglijst van de junioren. Dus ik heb wel van alles meegemaakt." Maar des te harder was het dat ze haar oogappel uiteindelijk moest laten inslapen. "Hij had een neurologische afwijking die steeds minder werd. Dat heeft wel veel met me gedaan."



'Echt genieten'

Vorig jaar rondde Hooge haar hippische opleiding in Barneveld af en werkt ze voor zichzelf. Ze heeft negen paarden op stal, waar ze er acht van rijdt. "Ik begin 's morgens om acht uur met stallen uitmesten en verder ben ik alleen maar bezig met het trainen van paarden. Dat is echt genieten." Met de hulp van haar ouders weet ze alle ballen hoog te houden. "Wij gaan op zoek naar jong talent en kopen veulentjes. Als ze drie of vier jaar zijn leidt Marjan ze verder op", aldus moeder Harma.



Hooge komt dit weekend nog twee keer in actie in Exloo: tijdens de Intermediair en de kür op muziek. De internationale dressuurwedstrijden zijn het hele weekend gratis toegankelijk.