Nieuwe bestuurscrisis dreigt bij molen in Veenoord

Het lukt het bestuur van de beheerstichting van molen Nooitgedacht in Veenoord maar niet om leden aan zich te binden. Een nieuwe bestuurscrisis is dichtbij, doordat er opnieuw bestuursleden gestopt zijn of binnenkort stoppen.

Na dit jaar zijn er nog drie bestuursleden, als er geen andere mensen opstaan. Vorig jaar zat het bestuur van de beheersstichting in dezelfde situatie "Je moet je afvragen of je nog wel een volledig bestuur bent, wat je moet doen en of dat je er dan mee ophoudt", zegt voorzitter Gerard de Haan.Naast het koren malen worden activiteiten als exposities en concerten georganiseerd. "Maar hoe minder mensen, hoe minder activiteiten en hoe minder middelen voor de molen. Dan glijdt de molen van je af en houdt het op", aldus de voorzitter. "Dat mag niet gebeuren."De in 1916 geplaatste korenmolen is een bijzondere, zegt molenaar Mike Dragstra. "Het is de vierde plaats waar deze molen staat. Het zou zonde zijn als zo'n stukje cultureel erfgoed uiteindelijk stil zou komen te staan."Als de beheerstichting wordt opgeheven, dan komt het beheer in handen van Molenstichting Drenthe. Daar klotst het geld volgens De Haan en Dragtstra ook niet tegen de plinten omhoog."Dan hou je alleen de Drentse Molendag over en komt de molen op afstand van de inwoners te staan", zegt De Haan. "Kom op, Nieuw-Amsterdam en Veenoord, doe wat!"Het bestuur zet alle zeilen bij om de komende twee maanden nieuwe leden te vinden. Lukt dat niet, dan zal het zich moeten beraden op de toekomst.