Man die Asser scholiere doodreed, krijgt geen hogere straf

De 21-jarige automobilist uit Assen die in 2015 de 16-jarige scholiere Lonneke Mulderij doodreed is in hoger beroep veroordeeld tot een boete van 500 euro. Daarnaast heeft de de man een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden gekregen.

De straf is gelijk aan het vonnis van de rechtbank in Assen.Het ongeluk gebeurde op 18 december 2015 op een fietsoversteekplaats aan de Groningerstraat in Assen. Op camerabeelden van bijna honderd meter voor de plek waar het gebeurde, was te zien dat de automobilist 85 kilometer per uur reed. Dat is 35 kilometer per uur harder dan is toegestaan.Het is niet duidelijk geworden hoe hard de man nog reed toen hij bij de oversteekplaats was. Zelf zei hij dat hij daar het gas al had losgelaten.Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep vijf maanden cel en twee jaar rijontzegging. De Assenaar heeft volgens het OM zeer onvoorzichtig gereden, dat is een misdrijf.Het hof is het daar niet mee eens. Dat vindt alleen gevaarlijk rijgedrag bewezen. De man heeft volgens het hof zijn snelheid niet genoeg aangepast en niet goed op het fietspad heeft gelet, waardoor hij de Asser scholiere niet zag. Omdat dit geen misdrijf, maar een overtreding is, is de straf veel lager dan de eis.