File door ongeluk bij Knooppunt Lankhorst [update]

Twee auto's zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de A32 bij Knooppunt Lankhorst bij Meppel. Een van de auto's botste daarbij ook op een lantaarnpaal, meldt Rijkswaterstaat.

Vanwege het ongeluk was de rechterrijstrook tussen Meppel en Heerenveen een tijd lang dicht. Op de A28 vanuit de richting Nieuwleusen richting Lankhorst stond een file, die opliep tot zeven kilometer. Rond half zes waren de problemen verholpen.Hoe het ongeluk kon gebeuren en of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.