Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? Hoogeveen is een van de Drentse plaatsen waar Halloween gevierd wordt (foto: Kim Stellingwerf)

Ondanks dat de herfstvakantie op haar einde loopt en de regen hier en daar tegen het raam tikt, is er geen reden om thuis te blijven zitten. Integendeel. Er is namelijk weer genoeg te doen in onze provincie. We hebben een paar opties voor je op een rijtje gezet.

Halloween in Hoogeveen

Het is een feest dat steeds vaker en uitbundiger gevierd wordt in Nederland: Halloween. Zo ook in Hoogeveen. Wie vanavond door de straten van het centrum loopt zal ongetwijfeld zwalkende zombies tegenkomen. Zo'n zestig personen zijn verkleed in de meest enge outfits en begeven zich door de stad. Verder is er morgen en zondag een heksenkring bij De Tamboer met 'Halloweenfiguren' en er komt een tent aan de Jonkheer de Jongeplein waarin gefeest kan worden en iedereen naar hartenlust kan griezelen.



Nacht van de nacht

Kruip morgen achter een van de sterrenkijkers en geniet van al het moois dat het heelal ons biedt. Tijdens de Nacht van de Nacht laten leden van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Noord-Drenthe je kennismaken met wat er 's nachts allemaal boven het Asserbos te zien is. Tijdens de avond zijn er allerlei korte spannende activiteiten. Vanaf 16.30 staat er soep en brood klaar, waar je 2,50 euro voor betaalt. Deze avond, georganiseerd door Duurzaamheidscentrum Assen, start om 18.30 uur en duurt tot 21.30, is gratis en begint bij Bosrand 2.



Siepelrock in Pesse

Muziek- en feestliefhebbers kunnen zich vandaag- en morgenavond melden in Pesse. Daar wordt namelijk in Pesse Siepelrock georganiseerd. Neem wat te drinken en geniet van de klanken van de energieke bands die dit feest rijk is. Onder andere Mooi Wark, De Snollebollekes en Dolly En zien Tarrels zullen hun klanken door de tent laten knallen.



UNESCO Geopark Hondsrug crosscircuit

Zin in actie? Pak dan je hardloopschoenen uit de kast en doe mee met de Boerbosloop. In Rolde start morgen om 14.00 de vijfde editie. Zowel junioren, senioren als masters kunnen meedoen aan het evenement. De afstanden variëren van 4,35 tot 8,7 kilometer. De route gaat over onverharde paden en heuveltjes van de historische zandverstuiving in het Rolder Boerbos. En mocht je geen zin hebben om je in het zweet te werken, dan kun je ook langs de kant de deelnemers aanmoedigen met een kopje koffie in de handen. De start is bij Sporthal de Boerhoorn, deelname kost 3 euro.



Levende standbeelden

Het is zondag zeker de moeite waard om even het centrum van Emmen in te duiken. Daar verzamelen zich namelijk verschillende levende standbeelden. Stokstijf staan ze daar uitgedost voor zich uit te staren. Een mooie gelegenheid om flink wat mooie kiekjes te schieten. De 'beelden' staan er van 12.00 tot 17.00 uur.



Axman Challange in Exloo

Bij de Axman Challange, zondag in Exloo, roepen de deelnemers het oermens in zich op. Geen obstakels op straten of pleinen, maar midden in de natuur. Maandenlang is de organisatie bezig geweest om het uitdagende parcours in de bossen rondom Exloo te prepareren. Er zijn afstanden 6,66 kilometer en 13,13 kilometer. Na elke 500 meter komen de deelnemers een obstakel tegen. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk, maar de run aanschouwen is al een spektakel op zich. De start is om 13.00 uur bij de Zuiderhoofdstraat 13.