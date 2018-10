Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Föhn in vakantiehuisje speciaal voor Duitse recreanten Dieter en Veronika Glienke genieten van de rust in Meppen (foto: RTV Drenthe)

Drentse recreatieparken draaien topdagen deze herfstvakantie. Zelfs tijdens het druilerige einde van de vakantie zitten veel parken helemaal vol. Met steeds meer Duitse recreanten.

Geschreven door Petra Wijnsema

Zo ontving 't Witte Zand in Meppen het afgelopen seizoen 10 tot 15 procent meer Duitsers. Hoe verklaart eigenaar Jans Manting dat? "Duitsers zijn wel een beetje cultuurmensen. Ze willen Drenthe toch ook wel zien. Behalve de kust willen ze toch ook wel andere dingen zien. Want de kustprovincies zijn behoorlijk vol. En dan komen ze toch hier naar toe voor de rust en de ruimte", zegt Manting.



Duitsers waarderen afwisselend landschap

Dieter en Veronika Glienke kochten zelfs een chalet op het park. "We houden van de rust en de natuur. Dat hebben we hier gevonden", zegt Dieter Glienke. Maar dat heb je toch ook in Duitsland? "We gaan in Duitsland in de winter wel naar de Eifel, maar hier kun je beter wandelen en fietsen dan in de Eifel", zegt hij. "De Eifel is te heuvelachtig", voegt zijn vrouw toe.



Fietsen kan in het platte Nederland overal. Dus waarom Drenthe? "We zijn ook heel vaak in Zeeland geweest en in Friesland, aan zee of op een eiland. We waren laatst kort op Texel. Maar hier heb je de afwisseling. Het landschap, de rust, bos. Het bevalt ons echt heel goed", aldus Dieter Glienke.



Weet wat Duitsers willen

Ook Land van Bartje in Ees merkt een duidelijke toename. Om Duitsers extra in de watten te leggen heeft het park personeel aangenomen dat Duits als moedertaal heeft, alle teksten in het Duits vertaald en een duidelijke kaart gemaakt van waar er allemaal zwemwater is. En: een föhn in ieder huisje. "Onze Duitse collega's hebben ons verteld wat Duitsers belangrijk vinden. En behalve zwemwater is dat een föhn. Dat zijn van die praktische dingen waar we erg om moesten lachen. Maar toch hebben we gezegd: als dat in grote mate wordt gewaardeerd, dan zorgen we dat die er komt", zegt parkmanager Tonique Hollander.



Hof van Saksen in Nooitgedacht ziet ook veel meer Duitsers. Om Duitsers te trekken heeft het park ook actief campagne gevoerd. En dat werpt zijn vruchten af. "In de eerste week van oktober hadden de Duitsers vakantie en was 80 procent van de gasten Duits", zegt general manager Roland Rozenbroek.



Ze denkt dat Duitsers Drenthe in de toekomst nog beter zullen weten te vinden. "Duitsland is natuurlijk heel groot. En als ik zie hoe de Duitse gasten het bungalowconcept waarderen, dan ben ik ervan overtuigd dat er nog veel meer Duitsers zijn die onze kant op willen komen", aldus Hollander.