Liveblog: FC Emmen weer niet naar thuiszege (gesloten) Volg FC Emmen - VVV van minuut tot minuut

VOETBAL - De nummer 15 tegen de nummer 5 van de eredivisie, dat was de ontmoeting tussen FC Emmen en VVV vanavond in de Oude Meerdijk. Het verschil tussen beide ploegen was echter nog gering: slechts zes punten.





"Het is een stugge ploeg, die het niet erg vindt om de bal niet te hebben", aldus Dick Lukkien voorafgaand aan het duel.



Uiteindelijk greep Emmen naast de eerste thuiszege van het seizoen. Lees de meest opvallende momenten van de wedstrijd terug via de liveblog hieronder.

