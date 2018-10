Luister hier live naar FC Emmen - VVV

VOETBAL - Pakt FC Emmen vanavond dan eindelijk de eerste thuiszege van het seizoen? Drie weken geleden was de formatie van trainer Dick Lukkien er heel dicht bij tegen Fortuna Sittard, maar werd een 2-0 en 3-1 voorsprong nog uit handen gegeven. Vanavond krijgen de Drenten tegen VVV een nieuwe kans.

Gemakkelijk zal het zeker niet worden. Sterker nog, VVV is de favoriet in Emmen. De formatie uit Venlo staat na negen duels op een knappe 5e plaatst met 14 punten. FC Emmen staat 15e, met 8 uit 9. Vooral verdedigend doet VVV het uitstekend. Het team van trainer Maurice Steijn incasseerde tot nu toe slechts 9 tegengoals, terwijl de teller van Emmen al op 24 staat.De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Dieperink en is van minuut tot minuut te volgen via de liveblog , maar u kunt natuurlijk gewoon LIVE luisteren. Doe dat via de onderstaande link (dan kunt u ook gewoon de TV, de wedstrijd is op FOX live te zien, erbij aan zetten).