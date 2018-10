Deel dit artikel:













Voorzitters kijken uit naar Meppeler derby: 'Hier kun je alleen maar kriebels van krijgen' De derby twee jaar geleden (foto: Daan Prest)

Voetbalminnend Meppel kijkt er al tijden naar uit: de stadsderby tussen Alcides en MSC.

Morgenavond wordt de beladen wedstrijd in de hoofdklasse A, waarbij meer dan duizend toeschouwers hun clubs zullen aanmoedigen, dan eindelijk gespeeld. De voorzitters van beide clubs kijken ernaar uit.



"Ik ben dan wel geen echte Meppeler, maar dit is echt fantastisch om mee te maken", zegt Stefan Lammerink, van Alcides. "Hier wordt al maanden naar uitgekeken. Als je actief bent op de club en je bent voorzitter, dan kun je alleen maar kriebels krijgen als het om deze wedstrijd gaat."



Spelers kennen elkaar

Arjan Jonkers, voorzitter van rivaal MSC, is al veertig jaar actief bij zijn club. Hij kreeg de strijd tussen de twee voetbalclubs al vroeg mee. "Dat komt omdat ik uit een gescheiden gezin kom, waarbij mijn vader bij Alcides voetbalde en de mijn moeders familie fan was van MSC."



Volgens Jonkers is de derby vooral zo speciaal omdat de spelers van beide clubs elkaar kennen. "De voetballers spelen tegen tegenstanders waar ze normaal de hele week mee optrekken. Ze zitten bijvoorbeeld bij elkaar in de klas. Maar het is ook vaak hét gesprek op de werkvloer, waar de spelers misschien wel collega's van elkaar zijn. Ook kan het zijn dat ze vroeger met elkaar gevoetbald hebben. En nu staan ze dan dus tegenover elkaar."



'De omgeving zuigt me erin'

Lammerink zegt dat de wedstrijd voor hem ook bijzonder is door zijn omgeving. "Die zuigt me erin. Er wordt zoveel over gesproken. Die sportieve rivaliteit is bijzonder om mee te maken. Daar ga je gewoon in mee. Dat gebeurt."



Grote vraag is natuurlijk wie de tweestrijd gaat winnen. De verwachtingen van de voorzitters laten zich raden. "We zitten in een goede flow, zijn goed begonnen", zegt Lammerink. "We hebben een jonge groep die er erg naar streeft om succes te behalen. Bovendien hebben we tegen AZ gespeeld, dus we weten hoe het is om te voetballen met veel publiek", grapt hij.



Jonkers verwacht dat MSC als winnaar van het veld stapt. "We hebben de laatste drie wedstrijden niet verloren en zitten in een goed ritme. Sommige spelers van ons hebben deze derby nog nooit gespeeld en zullen daardoor juist misschien minder zenuwen hebben."



De wedstrijd tussen de stadsgenoten begint morgen om 19.00 uur op Sportpark Ezinge. Hij is als Wedstrijd van de week live te volgen via onze website.