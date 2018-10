Renate Groenewold vertegenwoordigt coaches bij ISU

Oud-schaatster Renate Groenewold uit Assen is door de internationale schaatsunie (ISU) benoemd als lid van de Technische Commissie Langebaan. In deze functie vertegenwoordigt ze de coaches.

De Technische Commissie is een belangrijk orgaan binnen de ISU. De TC ontfermt zich onder meer over de reglementen in het langebaanschaatsen en de internationale kalender, in het geval die moet worden aangepast."Ik heb een enorme liefde voor de schaatssport. Ik ben actief schaatsster geweest en heb als coach in de sport rondgelopen en vind het daarom reuze interessant om de sport nu als bestuurder te dienen", zegt de Assense.Het is twee jaar geleden dat een Nederlander een functie had binnen de TC-langebaan van de ISU. Toen nam Jildou Gemser de taken op zich waar Groenewold nu mee aan de slag gaat.