Muziekafdeling Vanderveen 50 jaar: 'Onze klanten zijn zielsverwanten' Gert Jan Gjaltema tussen de lp's (foto: archief RTV Drenthe)

Veel muziekzaken zijn de afgelopen jaren gesloten, maar de muziekafdeling in warenhuis Vanderveen in Assen staat nog altijd als een huis. Sterker nog: hij bestaat dit weekend vijftig jaar.

"Veel ketens zijn verdwenen, maar zelfstandige platenwinkels die de voelsprieten goed uit hebben staan in de regio, houden het hoofd boven water", is de overtuiging van bedrijfsleider Gert Jan Gjaltema. "Mede door de populariteit van vinyl is er weer een zonnige toekomst."



Veel keus

Het geheim van Gjaltema en zijn collega's? "We zijn zelf echte muziekliefhebbers. Klanten die hier komen, zijn zielsverwanten, zeggen we altijd. We luisteren goed naar wat men vraagt en als we dingen niet in huis hebben, bestellen we die."



Het enthousiasme voor muziek is belangrijk, benadrukt hij. "En we hebben veel keus. Van menig artiest hebben we alles staan. Als jij een Bob Dylan-cd zoekt, is de kans dat je hem hier vindt 99,9 procent. Wij hebben de regel: ook al is een cd soms al vier jaar niet verkocht, we houden hem toch in het assortiment. Want er kan altijd een toerist komen die bijvoorbeeld twaalf rijen Dylan-cd's ziet en denkt: oh hier ga ik die ene cd scoren."



Tastbaar

"Muziek is populairder dan ooit en nooit eerder kon je het op zoveel verschillende manieren tot je nemen. Maar veel mensen - onder wie ook wijzelf - vinden dat muziek tastbaar moet zijn. We gaan voor een cd of voor vinyl. Dat lp's weer populair zijn, heeft onder meer te maken met nostalgie."



De online streamingdiensten zijn vooral handig, erkent Gjaltema. "Je hebt eigenlijk een soort bibliotheek op je telefoon, maar als je een album echt heel tof vindt, wil je hem ook op cd of vinyl. Dat blijft toch."



Zondagmiddag feest

Zondag wordt het 50-jarig bestaan van de muziekafdeling van Vanderveen gevierd met optredens van Tangarine (14.00 uur) en Maurice van Hoek (15.30 uur).