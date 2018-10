FC Emmen krijgt te weinig tegen 10 VVV'ers

VOETBAL - Alles veranderde na de rode kaart voor VVV-verdediger Roel Janssen, maar ondanks 65 prima minuten van FC Emmen kwam de broodnodige thuizege er niet. FC Emmen speelde voor de derde keer in eigen huis gelijk: 1-1.

Door het gelijkspel heeft FC Emmen 9 punten uit 10 duels. Daarmee blijft de formatie van trainer Dick Lukkien voorlopig 15e in de eredivisie.De beginfase van het duel in Emmen was zonder twijfel voor VVV, dat in de 15e minuut terecht op 1-0 kwam door een kopbal van Peniel Mlapa.Kort na die goal ging Roel Janssen over de schreef in duel met Alexander Bannink. De verdediger van VVV raakte de middenvelder met de noppen vol in het kruis. Voor Alexander Bannink betekende het einde wedstrijd, maar ook voor Janssen die met rood van het veld moest.Met Reuven Niemeijer voor Bannink startte de omsingeling van FC Emmen. Kansen kwamen er in eerste instantie nog niet, maar dat veranderde kort voor rust toen Jafar Arias twee keer dichtbij de gelijkmaker was. De spits raakte in eerste instantie de lat en in de rebound ging de bal voorlangs.Het spelbeeld veranderde in de tweede helft niet. Emmen bleef aandringen en na een kwartier sprong iedereen op toen Niemeijer de bal in het lege doel schoot uit de rebound na een schot van Anco Jansen. Niemeijer stond echter een halve meter buitenspel. Toch kwam de verdiende gelijkmaker alsnog. Stef Gronsveld was de maker en zo beloonde de rechtsback zijn eerste basisplaats dit seizoen met een goal. Het bleek het perfecte moment, want direct na zijn doelpunt werd hij gewisseld.Na de 1-1 ging Emmen op zoek naar de volle winst. Kansen kwamen er en de grootste was voor Caner Cavlan, maar wat zijn collega-back wel deed, deed Cavlan niet. Vrij voor VVV-doelman Unnerstal schoot de linkervleugelverdediger voorlangs.