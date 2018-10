Deel dit artikel:













Hechtingen voor Bannink na charge in edele delen Janssen raakt Bannink vol in de edele delen (foto: Gerrit Rijkens) Janssen krijgt rood nadat Dieperink de beelden heeft bekeken na tussenkomst van de VAR (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Scheidsrechter Dieperink zag het in eerste instantie niet en ook diens assistent beoordeelde de charge van Roel Janssen, die zijn noppen vol in de edele delen van Alexander Bannink plantte, niet als een zware overtreding. De VAR corrigeerde de arbiter, waarna de verdediger van VVV-Venlo al in de 19e minuut met rood moest inrukken.





Onduidelijk

Bannink moest van het veld en de wond werd in de kleedkamer gehecht. Kort na afloop van het duel (dat eindigde in 1-1) was nog niet bekend hoelang de aanvallende middenvelder van FC Emmen uit de roulatie is.



