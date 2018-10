Lukkien: We deden het gewoon goed

VOETBAL - Dick Lukkien had na afloop van het thuisduel tegen VVV een dubbel gevoel. De oefenmeester van FC Emmen was na het gelijkspel tegen de tien uit Venlo ontevreden over het resultaat, maar had wel een voldaan gevoel over de uitvoering.

FC Emmen krijgt te weinig tegen tien VVV'ers

"We begonnen wijfelend aan het duel, maar datzelfde gold eigenlijk voor VVV. Zij hadden wel meer de bal, maar er kwamen geen kansen. De eerste de beste kans, hun enige ook, werd gelijk een doelpunt waar we niet goed druk zetten op de bal bij de voorzet. Dat was een vroege en ook flinke domper, want het is algemeen bekend dat zij goed kunnen verdedigen. De rode kaart veranderde echter het spelbeeld volledig."Lukkien vervolgt: Vanaf de rode kaart waren we bovenliggend. Ik vond dat we het gewoon goed deden. We kwamen veel aan de zijkanten door, hadden op links in Cavlan en Jansen een goede tandem en aan de andere kant vulde Gronsveld de ruimte ook goed in. Maar we hebben tegen een ploeg gespeeld die heel veel mensen in de zestien heeft. Dan gaat het om loopacties voor de goal en om het geven van een goede eindpass. Daarin waren we vandaag niet goed genoeg. Desalniettemin waren er voldoende momenten om naast de 1-1 ook de winnende te maken."Voor de tiende keer op rij werd de goal van de Drentse club niet gemaakt door de diepste spits. Jafar Arias was wel één keer dichtbij een treffer (kopbal op de lat), maar kwam verder te weinig in het stuk voor: niet als eindstation en ook niet als de kaatser. "Dat vond ik ook", aldus Lukkien. "Dat kwam gedeeltelijk omdat hij last had van zijn enkel na een overtreding kort na rust, maar hij kwam te weinig in het stuk voor."Veel toeschouwers, zo bleek na afloop, begrepen de wissel van Gronsveld niet. Lukkien haalde de basisdebutant (in de eredivisie) direct na diens treffer naar de kant. "Stef is net terug van een blessure, was vermoeid en had al geel op zak. Bovendien wilde Lukkien dat zijn elftal wat verrassender zou worden in het aanvalsspel, dat wel erg veel op links georiënteerd was. "Daarom bracht ik Luciano Slagveer en liet ik ook Glenn wat meer vanaf recht spelen. Dat plannetje pakte niet goed uit omdat de invalbeurt van Slagveer gewoon niet goed genoeg was."