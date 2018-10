Gronsveld: Goal is revanche op mezelf

VOETBAL - Het was af en toe onwennig, ongelukkig ook, maar uiteindelijk stapte Stef Gronsveld toch met een goed gevoel van het veld.

Zijn allerlaatste actie van de wedstrijd tegen VVV was namelijk de gelijkmaker. De rechtsback, die de geschorste Gersom Klok verving, kreeg de bal mee van Glenn Bijl en schoot de bal fraai achter VVV-doelman Lars Unnerstal. "Deze goal is echt een revanche op mezelf nadat ik heel slecht aan het seizoen begon."De verdediger vervolgt: "Ik heb na die teleurstellende voorbereiding keihard geknokt om hier weer te staan en dat je zo'n periode als het ware afsluit met een goal is wel heerlijk. Ik wisselde vandaag goede momenten af met mindere. Dat heeft volgens mij te maken met het hogere niveau. Het gaat allemaal een stukje sneller."