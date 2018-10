Programma zaterdagvoetbal: Blijven HZVV en Elim zonder puntenverlies?

VOETBAL - Het Asser ACV hoopt vandaag door een zege bij Berkum de druk op koploper Urk weer wat op te voeren. Het verschil tussen beide ploegen in de hoofdklasse B bedraagt op dit moment vijf punten, terwijl de Assenaren één duel minder hebben gespeeld.

Berkum heeft drie punten minder dan ACV. Urk speelt op eigen veld tegen Flevo Boys, dat net als ACV 14 punten heeft (maar wel een duel meer heeft gespeeld).In de 1e klasse E is HZVV sinds de zege van vorige week tegen Oranje Nassau en de nederlaag van Drachtster Boys alleen koploper. De Hoogeveners gaan vandaag op bezoek bij middenmoter Bedum.De kraker in de 3e klasse D is het duel tussen Nieuwleusen en Elim. Nieuwleusen staat 2e met 13 punten uit vijf duels, terwijl Elim nog zonder puntenverlies is na vijf duels.Ook wordt vandaag de Meppeler stadsderby gespeeld. Om 19.00 uur trappen Alcides en MSC af voor het duel in de zondaghoofdklasse A. Dat duel is overigens LIVE te zien op deze site.Bekijk hieronder het complete programma van vandaag: