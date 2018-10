'Inwoners van Twente willen via Emmen met de trein naar Groningen'

Via Emmen met de trein naar Groningen. Steeds meer inwoners van Twente willen dat.

Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost De omroep verzamelde reacties vanuit Twente met het project 'verkiezingsprogramma van Overijssel'. Reizigersvereniging Alma, dat de belangen behartigt van reizigers in de driehoek Hardenberg-Ommen-Almelo, vindt dat de overheid nu snel in actie moet komen.Onder meer de gemeente Emmen heeft ook al langer de wens om vanuit station Emmen, via Veendam, naar Groningen te reizen met de trein.Het is ook een wens dat Bergentheim weer een treinstation krijgt. Dat station verdween in 1975. "'s Ochtends was het druk, ‘s avonds was het druk. Het was een levendig station", mijmert Chris de Goede van de reizigersvereniging.RTV Oost schrijft dat het ontbreken van een treinstation in Bergentheim een bedreiging vormt voor de leefbaarheid van het dorp. 'Zo zijn jongeren die in Groningen studeren, als alles meezit, tweeënhalf uur onderweg naar de studentenstad. Wie dagelijks op en neer reist naar het Noorden, zit dus minimaal vijf uur per dag in de trein.'Ook voor de werkgelegenheid is goed openbaar vervoer in Bergentheim cruciaal. Zo heeft het bedrijf Toppoint besloten om het kantoor in Bergentheim, met zeventig tot tachtig werknemers, te verplaatsen richting Twente. "Een direct gevolg van het ontbreken van goed openbaar vervoer", denkt Arend Jan ten Brinke van Plaatselijk Belang Bergentheim.Al eerder startte reizigersvereniging Alma een petitie om een directe spoorverbinding met het Noorden te realiseren, inclusief de terugkeer van station Bergentheim.Die petitie is inmiddels meer dan 3.300 keer ondertekend.Komend voorjaar zijn er weer Provinciale Statenverkiezingen. Een directe spoorverbinding van Twente met het Noorden kan dan wel eens een belangrijk verkiezingsonderwerp worden in de regio Twente.