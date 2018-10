Gemeenten krijgen geld terug voor schrappen asielzoekerscentra

Van de 1,1 miljoen euro die zes gemeenten in Drenthe terug willen hebben van het Rijk, is zo'n twee derde binnen. Het gaat om een claim die de gemeenten indienden voor het schrappen van geplande asielzoekerscentra.

De gemeenten willen geld terugzien voor gemaakte voorbereidingskosten, zoals draagvlakonderzoeken, het huren van zaaltjes en beveiliging tijdens informatiebijeenkomsten.Uit een kleine rondgang van Dagblad van het Noorden blijkt dat in ieder geval drie van de zes gemeenten geld terugkrijgen.Zo wilde de gemeente Aa en Hunze 339.730 euro terug voor het schrappen van het asielzoekerscentrum in Gieten. Het daadwerkelijke bedrag dat die gemeente terugkrijgt is 212.424,90.Van de gevraagde 173.761 euro heeft de gemeente De Wolden 118.000 euro ontvangen.200.407 euro, die kosten maakte Meppel. Volgens een woordvoerder krijgt de gemeente een 'substantieel bedrag'. Het exacte bedrag is onbekend.Het is niet bekend of Borger-Odoorn de 260.000 euro, Coevorden de 86.058 euro en Tynaarlo de 56.986 euro terug heeft gekregen of dat dat nog gaat gebeuren. Volgens Dagblad van het Noorden kon niet elke gemeente aangeven of en hoeveel geld is teruggevraagd, wat alles te maken heeft met de herfstvakantie.