Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Stef Gronsveld was de man van de wedstrijd tegen VVV Gronsveld juicht na zijn goal (foto: Gerrit Rijkens) Gronsveld haalt uit en scoort (foto: Gerrit Rijkens)

Stef Gronsveld is door jullie gekozen tot 'Man of the Match' in de wedstrijd van gisteravond tegen VVV-Venlo.





De defensie scoorde goed in deze ronde van de 'Man of the Match'-verkiezing. Tweede werd namelijk linksback Caner Cavlan, met bijna een kwart van de stemmen. Als derde eindigde keeper Kjell Scherpen. Hij sleepte bijna een tiende van de in totaal 493 uitgebrachte stemmen binnen.



Lees ook: Gronsveld: Goal is revanche op mezelf Lees ook: Samenvatting: FC Emmen - VVV Lees ook: Vier hechtingen voor Bannink na charge in edele delen De rechtsback scoorde de enige goal voor FC Emmen, in een wedstrijd die eindigde in 1-1. Gronsveld kreeg iets meer dan dertig procent van de stemmen.De defensie scoorde goed in deze ronde van de 'Man of the Match'-verkiezing. Tweede werd namelijk linksback Caner Cavlan, met bijna een kwart van de stemmen. Als derde eindigde keeper Kjell Scherpen. Hij sleepte bijna een tiende van de in totaal 493 uitgebrachte stemmen binnen.