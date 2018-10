Brandweer gaat op kraamvisite bij jonge ouders

‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’. Het is de leus van een nieuwe campagne van de brandweer. Met de nieuwe actie moeten jonge gezinnen bewust worden van brandveiligheid in hun huis.

De pasgeboren baby in het gezin krijgt een speciale brandweerknuffel, genaamd Smokey. Ook hangt de brandweer gratis een rookmelder op en de ouders krijgen tips om de brandveiligheid in hun huis voor zichzelf en het kind te vergroten.Vandaag was de aftrap van de nieuwe campagne 'Maak van je roze wolk geen rookwolk' . Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen ging met de brandweer mee en bracht een bezoek aan kersverse ouders in de wijk Angelslo in Emmen. Ook in Assen en Hoogeveen worden deze 'kraamvisites' gedaan.