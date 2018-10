Deel dit artikel:













Twee auto's botsen op elkaar in Emmen Twee auto's botsten op elkaar in Emmen (foto: De Vries Media)

Op Laan van de Marel in Emmen botsten vanmiddag twee auto's op elkaar.

Een tijd lang was daardoor de weg dicht.



De inzittenden zijn nagekeken in een ambulance. Waarschijnlijk is een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval.