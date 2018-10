Zoek het uit! - Wat is de geschiedenis van Port Natal in Assen?

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen staat op de plek waar vroeger Port Natal stond. Maar wat was Port Natal eigenlijk?

Het was niet voor niks dat Port Natal werd omgedoopt tot Port Satan. De mannen sliepen op de vochtige zolder in vervuild stro, waardoor het een broedplaats was voor luizen. Af en toe ging een groep mannen naar het ziekenhuis in Groningen om ontluisd te worden. Het resultaat was echter maar van korte duur. Stoelen, tafels en banken ontbraken. Gelegenheid om te douchen was er niet. In een goor waslokaal wasten ze zich zo goed en kwaad als het kon, met achter zich hele rijen, die om hun beurt stonden te dringen. Er was maar één toilet beschikbaar voor 160 man, die bijna altijd verstopt was. Voor het toilet stond altijd een lange rij. Als men aan de beurt was, kon men er geen seconde langer blijven dan nodig was. Overdag, tijdens het werk, moest men op het veld de nood ledigen. Omdat de spitters altijd in het zicht moesten blijven van de bewakers, was er van enige privacy geen sprake.



Bron: www.spittenvoordevijand.nl