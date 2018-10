Wel of niet een outletcenter bij Assen: 'Ik zou er mee stoppen'

Initiatiefnemer Raymond Coronel van het outletcenter bij Assen verwijst regelmatig naar de gang van zaken rondom het outletcenter van Zevenaar. Het is maar de vraag of Assen ooit nog een outletcenter krijgt, terwijl het er in Zevenaar wel gaat komen.

Maar: 'die verwijzing met Zevenaar gaat volledig mank', zegt Kees Woltering. Woltering is initiatiefnemer van de outlet in het oosten van de provincie Gelderland.Meerdere bezwaren werden door de Raad van State van tafel geveegd en daarom mag het outletcenter in Zevenaar er komen. "Maar het plan in Assen heeft bestemmingstechnisch gezien een achterstand." Woltering doelt op het feit dat in dat bestemmingsplan geen mogelijkheden zijn voor detailhandel."Bij ons in Zevenaar was er een hele andere situatie, alleen al omdat er een ander bestemmingsplan was. Ooit is er een moederplan gemaakt voor het hele gebied langs de A12, van Duitsland richting Arnhem/Utrecht. In dat bestemmingsplan zijn diverse functies opgenomen, waaronder die van detailhandel. En daar valt ook een outlet onder."Daarnaast is er ook op politiek vlak een verschil. "Ik had de volle honderd procent steun van de gemeente Zevenaar. Strikt formeel heb je alleen een meerderheid nodig, maar het is natuurlijk wel prettig als alle partijen volledig achter het plan staan. Dat heeft ook weer een positieve invloed op hun collega's in de provincie. Je hebt in ieder geval één wethouder nodig die volledig voor je door het vuur gaat. In Assen is dat volgens mij niet het geval."Raymond Coronel van het outletplan in Assen beraadt zich op juridische stappen . Donderdag gaat hij langs bij de gemeente Assen, om te kijken wat er nog mogelijk is.Woltering denkt dat het een lastig verhaal wordt. "Coronel heeft nog een lange weg te gaan en mócht 'ie uiteindelijk toestemming krijgen, dan kunnen nog allerlei partijen tegen zijn die je het leven zuur maken, tot aan de Raad van State toe. Het kost heel veel tijd en energie. Als ik het zou doen, zou ik m'n geld er niet in willen investeren om deze procedure aan te gaan. Ik zou er mee stoppen."Als het er ooit nog van komt, dan is de outlet in Assen geen concurrent van die in Zevenaar, denkt Woltering. "Daar ligt het echt te ver weg voor, het is toch zo'n 150 kilometer. Ik denk eerder dat Batavia Stad in Lelystad last gaat krijgen van een eventuele outlet bij Assen. Daarnaast zijn Duitsers bij ons een grote doelgroep. Daar mikt Assen niet op. Mochten ze dat wel doen, dan hebben ze ook concurrentie van de outlet in het Duitse Ochtrup.Alle bezwaren zijn in Zevenaar dus van tafel, maar er is nog niets van een outlet te zien. "Er staat nog niks, we zijn bezig met de laatste tekeningen. Begin januari moeten we dan de bouwvergunning kunnen aanvragen."Als alles mee zit opent het outletcenter in Zevenaar rond de zomer van 2021 de deuren.