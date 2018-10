Noordscheschut knokt zich naar eerste overwinning

VOETBAL - Noordscheschut heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Tegen Broekster Boys knokte de ploeg van trainer Marc van Meel zich naar een 2-1 zege.

Noordscheschut begon de wedstrijd met twee punten, terwijl de gasten een puntje meer hadden. In een matige eerste helft, waar voor iedere meter werd gestreden maar er veel fout ging, nam de thuisploeg na ruim 8 minuten voetballen de leiding door een treffer van Nick Koster.Broekster Boys stelde hier weinig tegenover, maar de eerste kans was wel direct raak. Hedgar Hoekstra strafte een fout in de verdediging van Noordscheschut genadeloos af (1-1).Toch ging de thuisclub rusten met een voorsprong. Melvin Mol krulde de bal, vlak voor rust, vanaf 25 meter met een hard schot in het doel.In de tweede helft veranderde het beeld van de wedstrijd nauwelijks. Weinig hoogstaand voetbal, maar wel veel strijd. De Schutters kregen wel de beste kansen, maar verzuimden de wedstrijd op slot te gooien.In een spannende slotfase gooide Broekster Boys alles naar voren, maar een gelijkmaker leverde het niet op.