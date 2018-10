Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











ACV heeft voldoende aan vroeg doelpunt van Schrijver ACV juicht (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - ACV heeft de vierde overwinning in vijf competitieduels geboekt. De Assenaren zegevierden op bezoek bij Berkum: 0-1. Ezra Schrijver nam al vroeg het enige doelpunt voor zijn rekening.

Ondanks de nieuwe overwinning blijft ACV de nummer vier van de Hoofdklasse B. Urk, Excelsior '31 en Staphorst lieten namelijk eveneens geen steek vallen. Koploper Urk heeft nog altijd vijf punten meer dan ACV. Excelsior '31 en Staphorst verzamelden allebei een puntje meer dan de ploeg van trainer Fred de Boer. De stand geeft echter een vertekend beeld, aangezien ACV nog een wedstrijd moet inhalen.



Schrijver scoort weer

Op het veld van Berkum tekende Schrijver al in de achtste minuut voor de 0-1. De aanvaller werkte de bal met zijn borst in het doel uit een voorzet Jim de Leeuw. Vorige week was Schrijver al twee keer trefzeker in de thuiswedstrijd tegen WHC (5-2). De vroege goal bleek tegen Berkum uiteindelijk van beslissende waarde, aangezien beide teams in het vervolg van de wedstrijd niet meer wisten te scoren.



Buitenspelgoal

Tien minuten na de pauze dacht Jonah van der Werf nog wel voor de 0-2 te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase voorkwam ACV-keeper Ben Wormmeester met een puike redding de gelijkmaker van middenmoter Berkum.



Urk volgende tegenstander

Over een week staat voor ACV een zeer belangrijke krachtmeting op het programma. De Drentse equipe neemt het dan voor eigen publiek op tegen lijstaanvoerder Urk. Diezelfde speelronde staan overigens ook Excelsior '31 en Staphorst tegenover elkaar.