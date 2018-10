Deel dit artikel:













Drents Dorp in Eindhoven viert 90-jarig jubileum De wijk bestaat negentig jaar (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe) Kunstenaar Ed van Gennip met het kunstwerk in wording (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe) Schoolkinderen hebben kunstwerkjes gemaakt ter ere van het jubileum (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

Wat hebben Drenthe en Eindhoven met elkaar te maken? Meer dan je misschien denkt. Want negentig jaar geleden haalde Philips Drentse werknemers naar Eindhoven en huisvestte ze in de wijk die Drents Dorp wordt genoemd.

"In Drenthe zaten heel veel grote gezinnen en die hadden heel veel meisjes. Die hadden dunne vingertjes en konden de draadjes van de gloeilampen doen. Het waren erg arme mensen die in Drenthe in een plaggenhut woonden en hier terechtkwamen in een paradijs. In een huis met alles erop en eraan. Stromend water en een wc", zegt Booij Lieuwes van buurtbelangen Drents Dorp.



Grote gloeilamp

Het negentigjarig bestaan wordt gevierd met een kunstproject. Momenteel wordt er gewerkt aan een kunstwerk dat begin volgend jaar wordt geplaatst bij de ingang van Drents Dorp. Het is een gloeilamp waar een man en een vrouw in Drentse klederdracht tegenaan leunen. Bovenop zit een jongetje. Volgens kunstenaar Ed van Gennip symboliseert het stel het verleden en staat het jongetje voor de toekomst. "Hij krijgt waarschijnlijk een skateboard in zijn hand en is de verbinding naar de toekomst", zegt Van Gennip.



Aan het kunstwerk is een scholenproject gekoppeld. Kinderen kregen de opdracht een rotonde te maken met iets erop waar ze van houden. "Wat het extra moeilijk voor ze maakte is dat ik ze heb gevraagd een verwijzing te maken. Dus als ze van hun hond houden, kunnen ze ook een bot maken", aldus van Gennip. Het resultaat is tientallen kleiwerkjes opgefleurd met lapjes, stokjes en kraaltjes.



Doel is meer verbondenheid

Hogere doel is meer saamhorigheid kweken in de wijk. "Philips heeft geen werknemers meer hier, hè? De fabrieken zijn weg. Die samenhang zoals vroeger is er niet meer. Ik mis het weleens. Maar dan ben ik ouderwets als ik dat zeg", zegt Lieuwes, die zelf al tientallen jaren in Drents Dorp woont. "Ik hoop dat er meer verbinding ontstaat. Er komen steeds mensen helpen en die komen daardoor in contact met elkaar", besluit kunstenaar Van Gennip.