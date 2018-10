Deel dit artikel:













Live: Meppeler stadsderby Alcides - MSC Wie wint vanavond de Meppeler derby?

Zaterdagavond is de stadsderby tussen Alcides en MSC de wedstrijd van de week. Na twee jaar staat deze wedstrijd tussen de beste clubs uit Meppel weer op het programma. De wedstrijd in de hoofdklasse A, tussen de nummers 11 en 9 in de stand, om 19:00 uur. Volg hieronder het duel live...