Cassata#8: Fashion Outlet Assen, roman 'De Lijst' en columnbundel 'Uitgesproken!'

In deze aflevering van Cassata gaat presentatrice Margriet Benak in gesprek met ondernemer Kees Woltering van de Fashion Outlet Zevenaar, die de juridische missie voor een Outlet in Assen 'kansloos' noemt. Verder presenteert Rob Stoker uit Emmen zijn tweede roman 'De Lijst' en Hein Klompmaker en Dirk Mulder hebben hun columns laten bundelen.

11.57 - Komt de Outlet in Assen er wel of niet? Het besluit is nog steeds niet definitief genomen. In Zevenaar is het wel gelukt. Kees Woltering van die Fashion Outlet zegt dat een vergelijking met die Outlet niet op gaat.33.27 - Vrijdag presenteren museumdirecteuren Hein Klompmaker en Dirk Mulder de columnbundeling 'Uitgesproken!'. De twee waren eerder te horen bij Radio Drenthe.39.28 - Na zijn debuutroman '30 messteken', over de moord op zijn dochter, komt Rob Stoker uit Emmen nu met zijn volgende boek: 'De Lijst'. Een boek met een heel ander soort verhaal.47.43 - De bundel 'Uitgesproken!' wordt vrijdag in Grolloo gepresenteerd. Dirk Mulder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Hein Klompmaker directeur Hunebedcentrum Borger zijn de auteurs.Tussen de bedrijven door kunt u luisteren naar Marc Veeningen, ooit begonnen bij RTV Drenthe, nu nog hoofdredacteur bij Omroep Gelderland en vanaf 1 december hoofdredacteur van Hart van Nederland.Marc Veeningen (Hoofdredacteur Omroep Gelderland)Kees Woltering (Fashion Outlet Zevenaar)Hein Klompmaker (directeur Hunebedcentrum Borger)Dirk Mulder (directeur Herinneringscentrum Westerbork)Rob Stoker (auteur 'De Lijst')Agnes Mulder (CDA-Tweede Kamerlid)Ko Vester (SP-Statenlid)