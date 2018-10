Deel dit artikel:













HZVV blijft foutloos in aanloop naar topper HZVV wint opnieuw (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - HZVV blijft vooralsnog een klasse apart in de eerste klasse E. De manschappen van trainer Gert van Duinen zetten ook de zesde competitiewedstrijd van het seizoen om in een zege. Op het veld van Bedum werd met 1-3 gewonnen.





Vroege wissels

In de uitwedstrijd tegen Bedum moest Van Duinen noodgedwongen al vroeg twee keer wisselen. Romano Djababoe en Luke Millar konden wegens blessures niet verder. Ondanks die personele problemen kwam HZVV nog voor de pauze op voorsprong. Yoran Popovic tekende voor de openingstreffer.



Late treffers

Na de hervatting was invaller Kelly Fernando João dicht bij de 0-2, maar zijn schot belandde tegen de paal. In de 78e minuut kwam Bedum via een vrije trap op gelijke hoogte, maar de winst ging alsnog naar HZVV. Dankzij late treffers van Milan Romkes en Lorenzo Valente werd het 1-3.



Bekijk hieronder alle uitslagen van vandaag in de zaterdag eerste klasse E:

