Auteur Rob Stoker geeft ingrijpend debuut vervolg met geestig fictieboek Rob Stoker heeft zijn tweede boek geschreven, getiteld 'De Lijst'

Na zijn ingrijpende debuutboek '30 messteken', over de moord op zijn 24-jarige dochter, komt auteur Rob Stoker nu met een heel ander boek, het draagt de titel 'De Lijst'.

"Het eerste boek was een waargebeurd horrorverhaal en kun je zien als een aanklacht tegen het rechtssysteem", vertelt Stoker bij het programma Cassata van RTV Drenthe. "'De Lijst' is heel anders, deels fictie en gaat over een muziekdocent die klaar is met het onderwijs", zegt Stoker



Herkenbaar voor collega's

Stoker benadrukt dat het 'deels' fictie is, omdat hij er waargebeurde elementen in heeft beschreven. Die beleefde hij toen hij als leraar Nederlands op het Esdal Collega werkte. "Denk bijvoorbeeld aan een oudergesprek, dat is een bekend fenomeen. En er worden types beschreven die oud-collega's misschien wel herkennen", lacht de auteur.



Het hoofdpersonage heet Tim van Galen, een veertiger, en loopt met enige frustratie rond op zijn school. "Hij is niet zo handig met woorden, daarom legt hij het vaak af tegen collega's. Vaak in de auto of thuis bedenkt hij pas wat hij eigenlijk op dat moment tegen hen had moeten zeggen."



Lijst met cijfers

Op een gegeven moment is Tim van Galen het zo zat en maakt hij een lijst. "Daarop komen alle collega's te staan, die hij allemaal een cijfer geeft. Afhankelijk van het cijfer neemt hij wraak op hen", legt Stoker uit. Zijn eerste maatregelen zijn nog te overzien, maar al snel raakt Tim verstrikt in zijn leugens.



De auteur verklapt ook vast dat er na 'De Lijst' nog een boek zal volgen. "Ja, er gaat nog wel wat komen, maar waar het over gaat kan ik nog niet vertellen", besluit hij.