Uitslagen en standen zaterdagvoetbal Alle uitslagen en standen van vandaag

VOETBAL - HZVV heeft ook deze speelronde geen steek laten vallen in de 1e klasse E. De formatie uit Hoogeveen boekte een overwinning in de uitwedstrijd tegen Bedum (1-3). HZVV gaat met de volle buit uit zes wedstrijden aan de leiding. Over een week wacht de topper tegen nummer twee Drachtster Boys.





In de Hoofdklasse B zegevierde ACV eveneens. De formatie van trainer Fred de Boer had op bezoek bij Berkum voldoende aan een doelpunt van Ezra Schrijver (0-1). ACV maakt zich nu op voor een confrontatie met lijstaanvoerder Urk.



Bekijk hieronder alle uitslagen en standen in het zaterdagvoetbal (waarbij je bij elke klasse nu ook op de stand kunt klikken):

