Eigen doelpunt helpt Elim aan zesde zege op rij

VOETBAL - In de 3e klasse D blijft promovendus Elim ongeslagen. Opnieuw pakte de formatie van trainer Jan-Otto Benjamins de drie punten. Bij nummer 2 Nieuwleusen werd met 0-1 gewonnen.

Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

ACV heeft voldoende aan vroeg doelpunt van Schrijver

HZVV blijft foutloos in aanloop naar topper

Noordscheschut knokt zich naar eerste overwinning

De wedstrijd begon met kansen over en weer. Binnen vijf minuten raakte Elim een keer de paal. De koploper kwam in de zevende minuut op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Nieuwleusen. Na een grote kans van Thomas Huzen werd Ruben Brinkman de schlemiel. Hij werkte de bal achter zijn eigen doelman: 0-1.Elim had nog voor het rustsignaal op 0-2 kunnen komen, maar de paal stond wederom succes in de weg. In de tweede helft kwamen de gasten enkele keren goed weg. Ook in een slotoffensief van Nieuwleusen bleef de 1-1 uit.Door de winst blijft Elim bovenaan staan in de 3e klasse D, met dus de volle buit: achttien punten uit zes gespeelde wedstrijden.