Red Giants zwaar onderuit bij koploper Lokomotief Red Giants krijgt een pak slaag (archieffoto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

BASKETBAL - Red Giants heeft de zwaarste nederlaag van het seizoen geslikt in de promotiedivisie. De Meppelers waren in Rijswijk volstrekt kansloos tegen koploper Lokomotief: 107-50.

Voor Red Giants is het al de vierde opeenvolgende verliespartij. De afgelopen weken was het team van coach Patrick Koning ook onderuit gegaan tegen Grasshoppers, CobraNova en Almere. De eerste twee duels van het seizoen leverden nog wel overwinningen op.



Door de nieuwe nederlaag zakt Red Giants verder weg op de ranglijst. De Drentse equipe neemt na zes wedstrijden de elfde positie in. Slechts drie clubs presteerden dit seizoen nog minder.