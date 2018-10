Deel dit artikel:













Mannen Sudosa-Desto onderuit in beker, vrouwen wél verder Wisselende resultaten voor Sudosa-Desto (archieffoto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Voor de mannen van Sudosa-Desto is het bekeravontuur ten einde. De Assenaren incasseerden in de 2e ronde B twee nederlagen.

Sudosa-Desto ging in Elburg eerst met 3-0 onderuit tegen Hartholt. Ondanks die duidelijke uitslag waren beide ploegen zeer aan elkaar gewaagd. In de eerste set boog Sudosa-Desto pas bij 37-35 het hoofd. Hartholt greep de tweede set in 25-23, waarna ook de derde set weer veel spanning opleverde. Met 30-28 trok de thuisclub wederom aan het langste eind.



In het tweede duel van de dag bleef Sudosa-Desto ook met lege handen achter tegen VCV. De formatie van trainer Erik Noordijk knokte zich na twee verloren sets (25-27, 20-25) knap terug (25-16, 26-24). In de beslissende vijfde set ging het echter alsnog fout voor Sudosa-Desto (10-15). Door de twee nederlagen eindigt het Drentse team op de laatste plaats in de poule.



Succesvol

De vrouwen van Sudosa-Desto hadden wél succes in de beker. De duels met WVC en Alterno in de 2e ronde A leverden twee overwinningen op. Sudosa-Desto was in Wierden duidelijk een maatje te groot voor de thuisclub. WVC werd met 3-0 opzij geschoven (19-25, 15-25, 15-25).



De wedstrijd tegen Alterno verliep iets moeizamer, maar met 3-1 bleef Sudosa-Desto weer aan de goede kant van de score (25-20, 25-15, 20-25, 25-19). De twee zeges zijn goed voor de eerste plaats in de groep.