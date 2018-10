Drenthina scoort vijf keer maar verliest toch

VOETBAL - Drenthina heeft in de 2e klasse J in een onvervalst spektakelstuk verloren van subtopper VEV'67. De Emmenaren hadden in Leek aan vijf doelpunten niet voldoende voor een goed resultaat. De thuisclub trok met 6-5 aan het langste eind.

Drenthina boog een 3-1 achterstand om in een 3-5 voorsprong, maar in het laatste kwartier stelde VEV'67 alsnog orde op zaken. Door twee treffers van Erwin Casemier en eentje van Arjan de Vries bleven de punten in Groningen. Bij de gasten was Joel Zweerink met twee goals de meest trefzekere speler. Drenthina staat na zes duels op de elfde plaats.In dezelfde klasse herstelde DZOH zich tegen laagvlieger The Knickerbockers van een slecht eerste kwartier, waarin de bezoekers op een 0-2 voorsprong kwamen. Door een doelpunt voor rust en drie na de pauze liet de formatie van trainer Martin Drent de wedstrijd echter volledig kantelen: 4-2. DZOH is na de moeizame winst de nummer acht van de ranglijst.Bekijk hieronder alle uitslagen van vandaag in de zaterdag tweede klasse J: